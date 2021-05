Far Cry 6: anteprima con nuove informazioni e dettagli del gameplay, ambientazione e personaggi

Seguiteci che cercheremo di riepilogare tutti gli elementi più interessanti emersi durante la presentazione Ubisoft in questa nuova anteprima di Far Cry 6 , ma prima un'informazione cruciale: il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e 4, Xbox Series X|S e Xbox One il 7 ottobre 2021, in pieno clima autunnale.

Certo, non possiamo nascondere che ci saremmo aspettati una bella sessione di gioco libera, magari lunga e commentata in tempo reale dallo sviluppatore, ma in questa fase di ritorno sulle scene possiamo assolutamente "accontentarci" del corposo filmato di gameplay che Ubisoft ha mostrato durante l' evento dedicato al sequel. 20 minuti abbondanti che abbiamo potuto vedere in anteprima e che ci hanno permesso di prendere confidenza con l'ambientazione, i personaggi principali, il protagonista ai nostri comandi, il carismatico antagonista a cui ha dato i connotati fisici Giancarlo Esposito e, soprattutto, con un quantitativo sterminato di dettagli sul gameplay.

Problemi di sviluppo? Dubbi legati alla particolare situazione mondiale? Ricollocazione temporale per lasciare più spazio ai vari Assassin's Creed, Watch Dogs e Immortals? Probabilmente non lo sapremo mai ma, ciò che conta, è che finalmente Far Cry 6 è tornato a mostrarsi agli occhi di tutti i giocatori con una sorta di re-reveal, se ci passate il termine, dove è finalmente il gameplay a guadagnarsi i riflettori.

Di Far Cry 6 si erano davvero perse le tracce. Annunciato quasi un anno fa all'interno della cornice digitale degli Ubisoft Forward, in piena pandemia da Covid-19, lo aspettavamo sul mercato addirittura all'inizio del 2021, il 18 febbraio per la precisione. Ma da quel lontano luglio 2020, se escludiamo qualche voce di corridoio e qualche timido riferimento all'interno delle varie conferenze finanziarie del publisher francese , il nulla più assoluto.

Yara è in bilico tra 2 realtà: da un lato c'è l'esercito comandato dalla famiglia Castillo, spietato e ligio al dovere, fondamentale per sedare nel sangue ogni rivolta; sull'altra sponda c'è invece una popolazione insofferente, mantenuta in un costante stato di povertà e ignoranza e pronta a ribellarsi alla morsa del governo ogni volta che capita l'occasione. Nel mezzo ci sono i guerriglieri: voi e i vostri compagni, pronti ad accendere la miccia che farà saltare in aria questa instabile polveriera.

D'altra parte Far Cry 6 è a tutti gli effetti un open world, mantenendosi assolutamente fedele al passato della serie e ai suoi elementi più caratteristici, e per cercare di offrire la massima varietà di ambientazioni è fondamentale garantire il coinvolgimento del player e fornire un elevato grado di sfida e immedesimazione. E su questo fronte, quanto abbiamo visto sembra dimostrare ancora una volta la grandissima competenza dei team di Ubisoft nel ricreare scenari credibili ed estremamente diversificati.

Far Cry 6 è interamente ambientato a Yara , un'isola fittizia con un clima tropicale, colma di violenti contrasti e in grado di ricordare a colpo d'occhio la Cuba castrista. Paesaggi rigogliosi e un clima splendido sono contrastati da un progresso tecnologico cristallizzato alla fine degli anni 60, mentre la popolazione deve arrabattarsi nella sua quotidianità sperando di non finire al centro delle attenzioni di Anton Castillo, lo spietato dittatore che governa con il pugno di ferro questo amaro paradiso da più di 50 anni.

I personaggi

Ubisoft ha investito moltissime risorse per farci capire chiaramente che il nostro antagonista, Anton Castillo, è stato realizzato a partire dalla fisicità e dalla voce di Giancarlo Esposito, attore salito alla ribalta con Breaking Bad, ma in grado di caratterizzare negli ultimi anni tutta una serie di personaggi spietati ed estremamente ingegnosi nel mondo del cinema e delle serie. E sembra che anche il suo alter ego digitale prosegua sulla stessa strada.

Le sue reali motivazioni ci saranno chiare solo nel corso del gioco ed è evidente come il suo legame con il figlio Diego rappresenti alla perfezione la doppia personalità di un dittatore spietato ma compassionevole, che applica il pugno di ferro quasi a fin di bene, per proteggere maldestramente la popolazione di Yara e instaurare la sua personale visione di progresso.

E da quello che il filmato di presentazione sembra suggerire è che probabilmente anche il protagonista di Far Cry 6, il nostro avatar, potrebbe avere un qualche legame con la famiglia Castillo: un ordine spietato l'ha portato a un passo dal perdere la vita ed è per pura sete di vendetta che vuole a tutti i costi rovesciare il regime e arrivare ad un confronto con Anton e Diego. Ma non ci stupirebbe assistere a un qualche colpo di scena a metà gioco o in prossimità del suo finale, anche in questo caso rispettando alla perfezione alcuni dei momenti più iconici della serie.

Il nostro avatar risponderà al nome di Dani Rojas, venticinquenne nata e cresciuta nella capitale di Yara, arruolata nelle fila dell'esercito nazionale che ha ben presto abbandonato ritrovandosi coinvolta, suo malgrado, in una rivoluzione più grande di lei. Non è un caso che, rivolgendoci a Dani, parliamo al femminile visto che nella presentazione Ubisoft ha mostrato ripetutamente questa versione del protagonista, ma sarà possibile giocare anche in panni maschili, mentre risulta meno chiaro se potremo configurare esteticamente il personaggio o se saremo obbligati ad accettare i connotati disegnati dallo sviluppatore.

Chiaramente non sarebbe un Far Cry (e probabilmente neanche una produzione Ubisoft recente), senza il consueto nugolo di comprimari che ci affiancheranno nel corso del gioco. Anche in questo caso il publisher francese è stato particolarmente bravo durante la presentazione a offrirci solo un assaggio di figure che, ci auguriamo, sapranno dimostrarsi interessanti, stratificate e credibili. C'è Clara Garcia, la leader dei guerriglieri rivoluzionari Libertad che, dopo un primo approccio evidentemente negativo e burrascoso, ci accoglierà tra le fila dei suoi soldati offrendoci incarichi sempre più aggressivi e pericolosi che metteranno ulteriormente in evidenza le nostre capacità di combattenti in grado di mescolarsi nella folla per colpire violentemente il regime e fuggire indisturbati.

Sì, potete coccolare il cane.

Clara è un personaggio dall'animo combattuto: figlia di una famiglia benestante di Yara, ha scelto di abbandonare gli affetti per schierarsi al fianco della popolazione povera della sua isola, creando un piccolo gruppo militare che lotta per rovesciare Anton e il suo regime sfruttando ogni risorsa che la sua piccola nazione può offrirle. La sua conoscenza profonda della geografia del territorio che le ha dato i natali, le ha permesso di sviluppare il movimento rivoluzionario Libertad nell'ombra e grazie all'arruolamento di Dani è finalmente pronta a compiere il violento passo successivo: portare la guerra tra le strade della capitale fino alle porte dei palazzi governativi della famiglia Castillo.

Accanto a Clara troviamo un altro personaggio cruciale per il prosieguo della narrativa di Far Cry 6: Juan Cortez. Spia, profondo conoscitore dei giochi di potere di Yara, è stato uno spietato guerrigliero dell'era pre-Castillo specializzato nel rovesciare i regimi dittatoriali con le sue tattiche di guerriglia urbana e la sua profonda conoscenza delle armi e, più in generale, dei mezzi di offesa creati attraverso l'uso di oggetti comuni.

Cortez è colui che ha strutturato Libertad, ne ha creato le regole d'ingaggio e di gestione e che ha letteralmente armato il movimento. Per Dani, e chiaramente per il giocatore, sarà un vero e proprio mentore che l'aiuterà a prendere confidenza con le meccaniche del gioco, con l'armamentario in continua evoluzione e con le vicende narrative del sequel firmato Ubisoft.