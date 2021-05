Far Cry 6, il trailer di Dani Rojas introduce il protagonista del gioco Ubisoft

Far Cry 6 è stato appena presentato ufficialmente da Ubisoft, che con un trailer cinematografico ci ha introdotto il protagonista del gioco, Dani Rojas. O la protagonista: potremo scegliere se giocare nei panni di un uomo o di una donna.

In uscita il 7 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Far Cry 6 ci condurrà sull'isola tropicale di Yara, governata con il pugno di ferro dal dittatore Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito.

All'interno di questo scenario, Dani è un guerrigliero che punta a liberare il paese dalla nefasta influenza del suo governatore, rispondendo con la violenza alla violenza delle sue truppe e sottoponendosi a un duro addestramento.

I guerriglieri di Yara sono infatti noti per valere cinquanta combattenti, e possono utilizzare un arsenale speciale creato appositamente per loro, che include addirittura uno zaino-lanciamissili per liberarsi dei veicoli blindati!

Insomma, le premesse di Far Cry 6 sono entusiasmanti, tanto per gli appassionati della serie quanto per chi ancora non la conosce. Come detto, l'appuntamento è fissato al 7 ottobre: non vediamo l'ora!