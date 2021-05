Microsoft Flight Simulator: la patch 1.16.2.0 dimezza lo spazio occupato dal gioco

Microsoft Flight Simulator non smette di stupire in termini di soluzioni tecnologiche applicate anche in elementi esterni alla grafica, come dimostra la recente patch 1.16.2.0 che, nonostante aggiunga elementi al gioco, di fatto dimezza lo spazio occupato su hard disk o SSD.

L'aggiornamento in questione, ovviamente gratuito per chi possiede il gioco, oltre ad apportare alcuni cambiamenti introduce un'ottimizzazione generale dei dati che riduce lo spazio occupato dai file dagli oltre 170 GB totali attuali a 83 GB, di fatto più che dimezzando il suo "peso" nel sistema.

Microsoft Flight Simulator si è recentemente aggiornato con un miglioramento generale di Francia e altri paesi europei

Oltre a questo, la patch implementa i nuovi sistemi AIRAC cycle 2105 e i dati FAA per quanto riguarda la navigazione, aggiusta alcuni crash rilevati e corregge altri problemi per quanto riguarda le fasi di arrivo e atterraggio in termini di spazi di "parcheggio" negli aeroporti.

L'aggiornamento, inoltre, riduce la banda dati richiesta per l'aggiornamento della situazione meteorologica, migliorando anche la precisione di questa soprattutto per quanto riguarda le superfici innevate ed effettuando un nuovo bilanciamento per quanto riguarda il tasso di congelamento in situazioni estreme.

Sono comunque veramente tanti i cambiamenti applicati dalla patch 1.16.2.0, dunque per conoscere l'elenco completo vi rimandiamo al post sul blog ufficiale di Flight Simulator dove vengono riassunti tutti gli elementi dell'update. Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni per Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S, mentre di recente abbiamo parlato di FlightControlReplay: tool italiano per registrare i voli.