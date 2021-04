Microsoft Flight Simulator, FlightControlReplay: tool italiano per registrare i voli

Microsoft Flight Simulator è un gioco di altissima qualità che permette di viaggiare in tutto il mondo con uno dei molti aerei disponibili all'interno del gioco. Alle volte, dopo una lunga traversata, si vorrebbe poter rivedere il proprio volo. Be', con FlightControlReplay è possibile. Parliamo di un tool creato dall'italiano Fabio Merlo, uno dei 3rd party ufficiali di Microsoft e Asobo.

Secondo quanto dichiarato da Merlo, FlightControlReplay è l'unico tool payware multipiattaforma esistente in grado di registrare e farci rivedere i voli virtuali. Inoltre, si tratta del tool add-on più venduto in Europa per Microsoft Flight Simulator. Questo strumento viene sfruttato da streamer e content creator per mostrare ai follower le performance di volo effettuate con il simulatore di volo di Asobo e Microsoft.

Microsoft Flight Simulator

Inoltre, FlightControlReplay è compatibile non solo con Microsoft Flight Simulator, ma anche con PREPAR3D v5/v1, Microsoft FSX, FSX:SE e Microsoft ESP. A inizio notizia potete anche vedere un trailer ufficiale che mostra il tipo di visuali che è possibile registrare tramite questo strumento.

FlightControlReplay è attualmente alla versione 4.5, la quale include varie nuove feature come la possibilità di registrare il proprio volo in un video compresso con un solo click, selezionare qualsiasi visuale di default durante il replay (cockpit, external o showcase) supporto alla VR e molto altro. Per tutte le informazioni, potete raggiungere il sito ufficiale.

Infine, si è recentemente parlato di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S, dettagli e possibile versione Xbox One.