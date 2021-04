Kena: Bridge of Spirits, environment artist passa a Rare, forse su Everwild

Da Kena: Bridge of Spirits a Rare, Lucas Maxfield è un environment artist 3D che è passato dal team Ember Lab alla celebre software house britannica, mettendo al servizio della compagnia le sue capacità maturate anche sull'interessante action platform in 3D per PS5.

Non sappiamo ancora a cosa stia lavorando Maxfield presso Rare, ma è probabile che sia stato posto all'opera su Everwild, considerando anche come la sua particolare visione artistica possa risuonare bene con le atmosfere e lo stile generale del nuovo gioco Rare per Xbox Series X|S e PC.

Trattandosi di un 3D environment artist, ovvero artista delle ambientazioni, Maxfield è dunque specializzato nel creare gli scenari dei videogiochi, a partire dalle prime elaborazioni che fungono da ispirazione per arrivare alla trasposizione di queste in 3D effettivo. Considerando come questo aspetto colpisca in maniera particolare in Kena: Bridge of Spirits, che punta molto sul fascino dei suoi scenari esotici e naturali, possiamo immaginare che il suo contributo presso Rare possa essere importante.



Passaggi da un team all'altro di questo tipo avvengono praticamente con costanza nell'industria videoludica, in questo caso prendiamo la cosa in considerazione soprattutto per l'interesse suscitato da Kena: Bridge of Spirits dal punto di vista artistico, pensando dunque a quanto le capacità di Maxfield possano essere sfruttate, in particolare su Everwild.

In ogni caso, non ci sono ancora informazioni sul gioco di Rare, al di là del fatto che sembra sia qualcosa che non si è mai visto prima e che potrebbe però essere ancora molto lontano dalla sua uscita sul mercato.