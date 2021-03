Everwild sarà un gioco unico, qualcosa che non si è mai visto prima, dice Rare

Everwild sarà un gioco unico, qualcosa che non si è mai visto prima: sono queste le parole usate da James Blackham, lead designer di Rare, per descrivere il nuovo progetto del team.

Annunciato per PC e Xbox all'X019, Everwild è il primo episodio di una proprietà intellettuale assolutamente inedita, caratterizzato da un'ambientazione tanto vasta quanto suggestiva.

Per certi versi simile nelle meccaniche cooperative a quanto visto in Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft ci metterà al comando di personaggi legati profondamente alla natura, ai suoi elementi e alla forza magica che ne scaturisce.

Lo studio inglese è attualmente alla ricerca di un creative designer che dovrà lavorare proprio allo sviluppo di Everwild, e sebbene le parole di Blackham siano decisamente promettenti ciò potrebbe significare che manca ancora parecchio all'uscita.

Ciò andrebbe a cozzare con gli ultimi rumor riguardanti il gioco, che parlavano di un possibile lancio nel 2022 e di uno sviluppo quasi completo.