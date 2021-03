The Division 2: modalità di gioco completamente nuova in arrivo a fine 2021

Ubisoft ha confermato poco tempo fa di aver intenzione di supportare ancora The Division 2 nel corso del 2021, anche se precedentemente aveva praticamente messo fine al gioco. Non ci saranno regolari novità di peso, ma entro la fine del 2021 arriverà una modalità di gioco completamente nuova per il franchise.

Ubisoft Massive ha affermato di voler anche trovare nuovi modi per permettere ai giocatori di far progredire il proprio agente con "un'enfasi sulla varietà e utilità delle build". Questo nuovo update è solo all'inizio dello sviluppo, sia chiaro, quindi non sarà disponibile prima di vari mesi secondo Ubisoft Massive: come detto, possiamo attenderlo per la fine del 2021, sempre che non vi siano problemi che costringano il team a rimandarlo al 2022.

Ubisoft Massive vuole infatti "assicurarsi di avere il tempo per apportare cambiamenti validi al gioco." Questo non significa che nel frattempo The Division 2 rimarrà completamente fermo. Gli sviluppatori hanno intenzione di ripetere le stagioni precedenti del secondo anno di The Division 2. Precisamente, la prossima stagione (che sarebbe la quinta) sarà una ripetizione della Stagione 2. Secondo il team questo è un ottimo modo per permettere ai giocatori di raccogliere ricompense e oggetti che si erano precedentemente persi.

Inoltre, i giocatori di The Division 2 si possono aspettare le classiche Leghe e gli eventi globali, con anche nuovi "apparel events" e alcuni update minori pensati per ottimizzare le prestazioni del gioco. Niente contenuti nuovi ogni mese, quindi, ma comunque il gioco è tutt'altro che morto.

La serie Ubisoft è a quota 40 milioni di giocatori, come abbiamo scoperto, quindi l'investimento della compagnia non è affatto strano. Il team stesso ha affermato di essere stato ispirato dal "continuo supporto" dei giocatori di The Division 2.