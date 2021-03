Kena: Bridge of Spirits, upgrade gratuito da PS4 a PS5 confermato dagli autori

Kena: Bridge of Spirits potrà contare su di un upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5: lo hanno confermato gli autori del gioco, Ember Lab.

In uscita il 24 agosto su PC e su PlayStation, Kena: Bridge of Spirits ha generato fin dall'annuncio un grande entusiasmo, creando delle aspettative non da poco per una produzione realizzata da un team indipendente composto da appena quattordici persone.

Nei panni della giovane protagonista dell'avventura, Kena, potremo muoverci all'interno di un'ambientazione fiabesca, esplorando lo scenario grazie a meccaniche platform ma senza disdegnare i combattimenti.

Accompagnati nella nostra missione dal piccolo Rot, una creaturina magica in grado di aiutarci in vari modi, dovremo risolvere enigmi ambientali e superare sfide sempre più complesse per salvare il nostro mondo da una terribile minaccia.

