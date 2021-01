Everwild, uscita nel 2022 ma novità a breve: lo sviluppo è quasi completo?

L'uscita di Everwild averrà probabilmente nel corso del 2022, ma lo sviluppo del gioco sarebbe quasi completo e non mancheranno dunque le novità nel corso di quest'anno: lo sostiene l'insider Klobrille.

Annunciato da Rare all'Xo19, Everwild è una nuova, interessante proprietà intellettuale ambientata in un ampio open world di stampo fantasy, in cui ci metteremo alla guida di personaggi appartenenti a diverse tribù in collaborazione o in lotta fra di loro.

"Everwild è in lavorazione dal giugno del 2017, il che significa che alla fine del 2021 saranno quattro anni e mezzo di sviluppo", ha scritto Klobrille su di un forum dedicato all'utenza Xbox.

"Sea of Thieves ha avuto una lavorazione durata poco meno di quattro anni, per fare un confronto. Non sto dicendo che Everwild uscirà quest'anno, ma non mi sembra un'ipotesi del tutto improbabile."

"Considerando la pandemia, tuttavia, direi che l'uscita del gioco avverrà nel corso del 2022. Quello di cui sono sicuro è che nel 2021 vedremo video di gameplay e magari anche delle fasi beta come accaduto per il già citato Sea of Thieves."