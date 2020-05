Everwild, il nuovo gioco Rare per Xbox Series X, sembra sia in sviluppo già da alcuni anni

Everwild è un nuovo gioco basato su una proprietà intellettuale originale da parte di Rare, che si è mostrato per la prima volta solo a novembre scorso durante l'evento X019 ma sembra sia in sviluppo ormai da un bel po' di tempo.

L'informazione arriva da Klobrille, il quale proprio di recente è incappato nello scivolone sul presunto sviluppatore Naughty Dog passato a Double Fine ma che si è rivelato poi essere completamente inventato, tuttavia in questo caso non c'è ragione di non credere a quanto riportato.

In pratica, sembra che Everwild sia in sviluppo almeno dal 2017, considerando probabilmente anche il periodo di pre-produzione. Si tratta dunque già di tre anni, cosa che farebbe pensare a un'uscita del gioco che potrebbe non essere troppo lontana, nonostante il suo primo trailer di presentazione sia emerso solo qualche mese fa.

L'informazione deriva infatti dal profilo LinkedIn di Louise O'Connor, sviluppatrice Rare che risulta attiva nel ruolo di executive producer su Everwild dal giugno 2017. Questo dunque comporterebbe un paio di considerazioni interessanti: la prima è che il gioco in questione sia una produzione di un certo calibro, considerando il tempo già passato in lavorazione, la seconda appunto che la sua uscita potrebbe non essere lontana, inserendo Everwild, se non proprio tra i giochi di lancio di Xbox Series X, almeno in quelli previsti nelle prime mandate, forse per il 2021.

Per il resto, permane un notevole mistero sul gioco Rare, di cui non sono emerse altre notizie o materiali ufficiali dopo il trailer d'annuncio all'X019 per PC e Xbox One. Un'altra menzione è stata fatta sui responsabili del gioco, a quanto pare un team di Rare composto da veterani che farebbe ben sperare.

Altre notizie arriveranno probabilmente nel corso dell'estate, durante l'evento Microsoft dedicato ai giochi first party per Xbox Series X probabilmente tra giugno e luglio. Ricordiamo infatti che l'Inside Xbox del 7 maggio sarà dedicato esclusivamente ai giochi third party per la nuova console.