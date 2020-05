Burnout Paradise Remastered, data di uscita e prezzo stranamente alto su Nintendo Switch

Burnout Paradise Remastered ha infine una data di uscita anche su Nintendo Switch ma ha anche un prezzo che risulta stranamente alto, considerando l'entità dell'operazione e anche la tempistica di rilascio sulla console Nintendo.

Burnout Paradise Remastered sarà disponibile su Nintendo Switch il 19 giugno 2020 e si tratta di una conversione diretta della versione rimasterizzata dell'ottimo racing game da parte di Criterion ed Electronic Arts, considerando probabilmente la summa della celebre serie arcade da parte del team in questione.

L'originale uscì nel 2008 e la sua versione rimasterizzata risale a una decina di anni dopo, ovvero marzo 2018. Già all'epoca della sua uscita, in molti considerarono Burnout Paradise Remastered un lavoro di rielaborazione abbastanza basilare, ma parzialmente giustificato dal prezzo di lancio in versione budget, a 39,99 euro su PS4 e Xbox One.

Adesso, a distanza di altri due anni abbondanti, Burnout Paradise Remastered si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch senza particolari rivoluzioni ai contenuti delle altre edizioni, con la conferma del supporto per i 60 frame al secondo.

Sulla console Nintendo, però, il prezzo segnalato al lancio è di 49,99 euro, dunque dieci euro in più rispetto a quello originale di Burnout Paradise Remastered sulle altre console, che risulta poco comprensibile alla luce degli oltre due anni passati e della mancanza di particolari aggiunte, almeno per quanto ne sappiamo al momento.

A peggiorare le cose c'è anche il fatto che in questi due anni il gioco è stato spesso protagonista di forti sconti su PS4 e Xbox One che hanno portato il prezzo anche verso i 5 euro. In ogni caso, per chi non ha modo di giocarlo altrove, Burnout Paradise Remastered rimane comunque un ottimo racing game arcade, come potete leggere anche nella recensione delle versioni PS4 e Xbox One pubblicata tempo fa.