Everwild, l'ex designer di Fable Legends guida un team di Rare composto da veterani

Everwild, il nuovo misterioso progetto di Rare, sta prendendo forma. Il team di sviluppo è guidato da James Blackham, ex designer di Fable Legends e di Fable: The Journey, al lavoro con un gruppo di veterani dell'industria con alle spalle progetti come Conker's Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.



Ancora poco si sa di Everwild. Dopo l'annuncio, infatti, Microsoft e Rare non hanno fatto trapelare più nulla. Quello che siamo venuti a sapere è che il team di sviluppo sta prendendo forma. Sarà capitanato dall'ex designer di Lionhead James Blackham. Blackham ha lavorato su Fable Legends (progetto cancellato) come lead technical designer, mentre sul gioco Kinect Fable: The Journey come senior scripter.



Del team fanno parte anche Louise O'Connor, una veterana di Rare che ha lavorato in Conker's Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts e il creative director Simon Woodroffe, il cui ultimo gioco è stato Sonic & All-Stars Racing Transformed. Ryan Stevenson, Sea of Thieves, guiderà la direzione artistica.



Nelle intenzioni di Rare il team crescerà ulteriormente nei prossimi mesi, ma già da ora ha professionisti che hanno lavorato a DJ Hero, a Total War e ovviamente a Sea of Thieves.