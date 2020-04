Xbox Series X, Double Fine lavora a un'esclusiva tripla A con un ex Naughty Dog

Xbox Series X vedrà l'uscita di un'esclusiva tripla A sviluppata da Double Fine, e a quanto pare al progetto parteciperà anche l'ex Naughty Dog Edgar Newman.

La notizia arriva proprio dal profilo LinkedIn del senior game designer, che ha dichiarato di essere al lavoro su di un'esclusiva tripla A non ancora annunciata insieme al team di Tim Schafer, acquisito da Microsoft lo scorso anno.

Non è ovviamente dato sapere di che tipo di gioco si tratti, ma le chiare indicazioni sul fatto che sia un progetto tripla A fanno ben sperare, oltre naturalmente ai talenti coinvolti e ai rispettivi curriculum.

Schafer ha dichiarato che l'acquisizione di Double Fine da Microsoft consente di tornare a sperimentare, quindi possiamo immaginare un'esperienza sopra le righe, caratterizzata però anche da un grande valore produttivo.

Quand'è che ne sapremo di più? Chissà, magari già nel corso della tanto chiacchierata presentazione di maggio, che stando agli ultimi rumor potrebbe svolgersi fra pochi giorni.

