Assassin's Creed Valhalla su PC è un'esclusiva Epic Games Store e Uplay, dettagli sulla mappa

Assassin's Creed Valhalla è stato annunciato ufficialmente ieri da Ubisoft ma forse non è stato chiarito in maniera precisa che il gioco in versione PC verrà lanciato come esclusiva Epic Games Store e Uplay, dunque non arriverà su Steam, mentre altri dettagli sono emersi riguardanti le dimensioni della mappa.

Per quanto riguarda la versione PC, dunque, l'unico store third party che accoglierà Assassin's Creed Valhalla sarà Epic Games Store, il gioco non verrà distribuito attraverso Steam, almeno per quanto riguarda il lancio, in attesa di capire se si tratti di esclusiva temporale o meno.

Altre informazioni sono inoltre emerse riguardanti la mappa del gioco, che si presenta molto ampia. Il creative director Ashraf Ismail ha spiegato a Game Informer che la mappa comprende la Norvegia e l'Inghilterra del IX secolo, dunque si presenta decisamente estesa.

"Ci siamo focalizzati sui quattro maggiori regni d'Inghilterra in questo periodo: Wessex, Northumbria, East Anglia e Mercia", ha riferito Ismail, "È una grande parte dell'Inghilterra e all'interno di questa troviamo in particolare tre città di maggiori dimensioni: Londra, Winchester e Jórvík, corrispondente all'attuale York. Poi ci sono una grande quantità di villaggi e le ambientazioni in Norvegia".

Tuttavia, sembra che siano previste anche digressioni in altri luoghi, ancora non specificati da Ubisoft. "Abbiamo altre sorprese che non posso svelare per quanto riguarda il mondo e la mappa, ma questo che ho riferito è il nucleo centrale del viaggio. Si parte in Norvegia e ne vediamo le bellezze naturali ma anche le difficoltà insite in una zona del genere, poi ci si sposta verso l'Inghilterra alla ricerca di una nuova base. Da lì partono i viaggi attraverso i vari regni, ma naturalmente sarà possibile viaggiare avanti e indietro verso la Norvegia anche in seguito".

Potete trovare varie informazioni su Assassin's Creed Valhalla raccolte nell'anteprima pubblicata oggi, con Ubisoft che ha anche annunciato le versioni Gold, Ultimate e Collector's Edition del gioco.