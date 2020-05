Summer Game Fest: annunciata una serie di eventi online sui videogiochi, organizzati da Geoff Keighley

Summer Game Fest è stata annunciata a sorpresa oggi da Geoff Keighley e si tratta di una grande serie di eventi online dedicati ai videogiochi che si terrà questa estate, presumibilmente a prendere il posto dell'E3 2020 ormai cancellato.

Ideato dal responsabile dei celebri The Game Awards, la Summer Game Fest si presenta come una "celebrazione tutta digitale" dei videogiochi, che può essere seguita comodamente da casa da parte degli utenti. Non si tratta di un singolo evento, ma di una serie di appuntamenti che avranno luogo da maggio ad agosto 2020, con la partecipazione di numerosi publisher e produttori.

Tra i protagonisti del festival troviamo i seguenti: