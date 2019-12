The Game Awards 2019, 7,5 milioni gli utenti collegati in contemporanea durante la diretta

L'edizione 2019 dei The Game Awards, andata in onda la scorsa settimana, ha raggiunto un picco di 7,5 milioni di spettatori collegati in simultanea, dato che tiene conto di tutte le piattaforme che hanno trasmesso l'evento in diretta.



La kermesse organizzata dal produttore Geoff Keighley ha registrato 45,2 milioni di livestream totali, con un incremento del 73% su base annua rispetto ai 26,2 milioni di utenti del 2018.



La cifra riflette il numero di volte in cui un live streaming è stato aperto e visualizzato, dunque non necessariamente corrisponde al numero complessivo delle persone che hanno seguito la trasmissione in tempo reale.



Prendendo in considerazione solo Twitch e YouTube, i The Game Awards hanno raggiunto due milioni di spettatori in simultanea, con il primo che da solo ha raggiunto picchi di 1,3 milioni di utenti.



Durante la diretta sono stati effettuati vari annunci, compreso quello che ha riguardato Xbox Series X. Come probabilmente ricorderete, il premio di gioco dell'anno lo ha conquistato Sekiro: Shadows Die Twice, che ha avuto la meglio su Death Stranding, Control, Resident Evil 2, Super Smash Bros Ultimate e The Outer Worlds.