Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i voti su Metacritic e Rotten Tomatoes

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutta oggi nelle sale cinematografiche italiane, ma le testate specializzate hanno già visionato il film e scritto la relativa recensione, esprimendo voti esattamente come accade per i videogame.



Ebbene, sono state pubblicate le medie di importanti aggregatori come Metacritic e Rotten Tomatoes, che indicano quale sia stato finora il grado di preferenza ottenuto da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.



Ebbene, per il momento i riscontri sono evidentemente contrastanti, con un 53/100 su Metacritic e un gradimento del 56% su Rotten Tomatoes. Su entrambi i siti i due precedenti capitoli di Star Wars avevano ottenuto punteggi sostanzialmente superiori.



Naturalmente vi invitiamo a vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e a farvi un'idea vostra del film, che si pone il difficile compito di concludere nel miglior modo possibile una saga storica.