Dragon Ball Z: Kakarot, video confronto tra opening e sigla originale dell'anime

Attendete con curiosità l'uscita di Dragon Ball Z: Kakarot? Allora vi farà sicuramente piacere dare uno sguardo a questo nuovo filmato che abbiamo realizzato, dove mettiamo a confronto l'opening del gioco con la sigla originale dell'anime: Cha-La Head-Cha-La.



Nel nostro ultimo provato di Dragon Ball Z: Kakarot, Aligi Comandini ha scritto: "Kakarot è chiaramente un'operazione che punta in larga parte sul fanservice e sulla spettacolarità garantita dalla maestria di Cyberconnect nella creazione di cutscene incredibili. La nostra prova è stata breve, ma sufficiente a comprendere quale sia la natura del titolo (anche se potrebbero esserci ancora parecchie sorprese durante la campagna).



Detto ciò, seppur privo di particolari tecnicismi o di sistemi originali, il valore del gioco per un fan della serie di Toriyama resta innegabile, e i suoi elevati valori produttivi lo pongono potenzialmente una spanna sopra alla maggior parte dei manga game. Resta solo da capire fino a che punto il gameplay riuscirà a reggere le stratosferiche scene di intermezzo, durante la lunga epopea di Goku e compagni."



Vi rammentiamo che Dragon Ball Z: Kakarot debutterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 17 gennaio 2020. Il titolo è sviluppato da CyberConnect2 e prodotto da Bandai Namco. Qui di seguito riproponiamo il trailer live action.