Star Wars su Spotify, grande successo per le colonne sonore della saga

Proprio oggi debutta nelle sale italiane Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo dell'ultima trilogia cinematografica, che vede il ritorno di J.J. Abrams alla regia. In concomitanza con il lancio della pellicola, Spotify ha diffuso alcuni dati che delineano l'interesse degli utenti verso le colonne sonore dei film che compongono la saga.



Secondo quanto riferisce l'azienda, le musiche di Star Wars sono state ascoltate in streaming per un totale di 6,7 milioni di ore dal 2015, ovvero da quando è stato lanciato Star Wars: Il Risveglio della Forza.



Altri dati indicano che la traccia più popolare è Duel of Fates: introdotto in Star Wars: La Minaccia Fantasma nel 1999, il brano fa da sottofondo all'epico scontro tra il maestro Jedi Qui-Gon Jinn e Darth Maul.



Come abbiamo riportato in giornata, i riscontri da parte della critica, evidenziati sugli aggregatori di recensioni come Metacritic e Rotten Tomatoes, indicano risultati poco lusinghieri. E voi andrete a vedere l'episodio conclusivo della trilogia? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti!