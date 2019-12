Borderlands 3, DLC Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot: un nuovo video gameplay

Gearbox Software ha mostrato un nuovo video gameplay del DLC di Borderlands 3 intitolato Moxxi's Heist of The Handsome Jack, in arrivo su tutte le piattaforme a partire dalla giornata di domani.



Il filmato Let's Play è accompagnato da un'intervista all'Head of DLC Production, Anthony Nicholson e dagli altri temi proposti nell'ultima puntata di The Borderlands Show.



Il contenuto aggiuntivo introduce una missione per conto di Moxxi, insieme a un equipaggio incaricato di attaccare una stazione spaziale-casinò. I giocatori dovranno farsi strada tra le forze di sicurezza di Hyperion e fanatici del gioco d'azzardo per raggiungere una cassaforte piena di Eridium, soldi e vario loot leggendario. Quello che era prima un luogo di gioco è ora caratterizzato da varie zone particolari e minacce alquanto impegnative.



Per arrivare all'Handsome Jackpot bisogna aver raggiunto l'accesso al Sanctuary III nella storia principale di Borderlands 3, con i nemici e il loot che scaleranno in base al livello di Vault Hunter del giocatore.



Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot sarà disponibile da domani, giovedì 19 dicembre, su PC, PS4 e Xbox One, incluso nel Season Pass del gioco o acquistabile a parte.