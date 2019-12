Minecraft, la versione RTX mostrata in video da NVIDIA

Minecraft è stato mostrato da NVIDIA nella versione RTX con ray tracing nel corso della GPU Technology Conference, anticipando l'aggiornamento in arrivo per il gioco.



"Lo scorso novembre NVIDIA ha invitato alcuni dei migliori Minecrafter del mondo a provare Minecraft con RTX. Ecco un video esclusivo delle loro fantastiche sessioni di gioco!", recita il comunicato ufficiale rilasciato dall'azienda.



"NVIDIA, Microsoft Studios e Mojang stanno inoltre lavorando insieme per portare anche il path tracing sulla versione per Windows 10 del gioco. Con il ray tracing, i Minecrafters vedranno un drastico e sorprendente aumento della qualità dell'immagine."