Animal Crossing: New Horizons, il tour del primo maggio rappresenta una simpatica novità

Animal Crossing: New Horizons propone un'interessante novità per il tour del primo maggio, con un'isola che si presenta decisamente diversa dal solito, raggiungibile attraverso la classica procedura dei viaggi al di fuori dell'isola.

Si tratta di una nuova isola costruita come una sorta di labirinto, ma caratterizzata anche da una serie di ostacoli che richiedono un notevole ingegno per essere superati e per raggiungere tutte le ricompense sparse lungo il percorso.

A tutti gli effetti, sembra una sorta di dungeon, sebbene sempre molto arioso e solare: l'intera isola è occupata da un labirinto di siepi costellato di buche, rocce e alberi. Come riferisce il pilota appena atterrati sull'isola, il tour del primo maggio è una vera e propria prova da portare a termine: si tratta di affrontare il percorso utilizzando una quantità limitata di oggetti, cosa che costringe a lavorare d'ingegno ed effettuare una serie di azioni in una precisa sequenza per poter arrivare in fondo raccogliendo tutto il possibile.

A dimostrare come il tutto richieda una certa pianificazione, è possibile ripartire dall'inizio ricorrendo al servizio SOS, ma questo ovviamente richiede un dispendio di Miglia Nook, dunque non può essere rifatto all'infinito. Diventa necessario effettuare un'attenta strategia basata sul risparmio nell'utilizzo degli strumenti (a partire dalla pala che troviamo sul luogo) e calcolando la quantità di frutti da mangiare per aprirsi la strada in varie maniere, rimuovendo alberi e risolvendo i problemi caso per caso.

Insomma, la questione apre anche interessanti prospettive su nuove esperienze che potrebbero essere proposte in futuro come tour su altre isole, staremo a vedere. Se intanto volete approfondire varie conoscenze su Animal Crossing: New Horizons, vi proponiamo consigli per la terraformazione e una guida alle opere d'arte.