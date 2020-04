Animal Crossing: New Horizons, i consigli per la terraformazione

Il nuovo Animal Crossing ha conquistato il pubblico con la sua gioia di vivere, nascondendo un'insospettabile complessità dietro il suo aspetto paffuto e fanciullesco. Persino i veterani che giocano la serie dai tempi di GameCube sono rimasti stupefatti dalle possibilità che offrono i Nuovi Orizzonti di Switch , in particolare la possibilità di arredare gli esterni e di modificare l'isola. A quest'ultima feature vogliamo dedicare le prossime righe: vi spiegheremo come si sblocca la terraformazione e quali trucchetti impiegare per trasformare la vostra isola in un vero paradiso virtuale.

Mancano ancora molti mesi all'elezione del gioco dell'anno, ma Animal Crossing: New Horizons si sta candidando prepotentemente come vincitore morale. Complice anche il periodo infelice, coi videogiocatori chiusi in casa che cercano escapismo e spensieratezza nelle loro piattaforme preferite, il titolo Nintendo ha venduto una quantità imbarazzante di copie e continua a dominare le classifiche, rimarcando anche la più semplice delle verità: è un prodotto splendido.

Ottenere app e licenze

L'app Modifica isola - che chiamiamo comunemente "terraformazione" - non si sbloccherà da sola: dovrete impegnarvi parecchio. Innanzitutto dovrete aver progredito nello sviluppo dell'isola fino al momento in cui Tom Nook vi esorterà ad abbellirla per attirare l'attenzione del famoso cantante K.K. Slider. Questo significa che dovrete aver stabilito i principali punti di interesse: il museo, la bottega, la boutique e l'area campeggio. Dovrete anche aver dato casa ad almeno otto o nove abitanti, inoltre avrete bisogno di Fuffi, che arriverà solo dopo che avrete migliorato il Punto Nook. A quel punto potrete parlare con Fuffi nell'ufficio per conoscere la valutazione in stelle dell'isola: per attirare l'attenzione di K.K. Slider avrete bisogno di almeno tre stelle, quindi rimboccatevi le maniche. Sradicate le erbacce, piantate tanti fiori, raccogliete i materiali rimasti in giro come i rami o le pietre, ma soprattutto decorate l'isola con steccati, mobili e altri oggetti.

Parlate ripetutamente con Fuffi per conoscere la nuova valutazione: una volta raggiunto l'obiettivo, Tom Nook vi avvertirà che K.K. Slider farà visita alla vostra isola il giorno seguente. A questo punto dovrete aspettare l'esibizione del noto cantante, in seguito alla quale scorreranno per la prima volta i titoli di coda. Il gioco, ovviamente, non è finito, e non finirà mai. Tom Nook vi raggiungerà davanti casa vostra per installare l'app Modifica isola nel vostro fidato Nook Phone. Al primo avvio, l'app vi offrirà anche una rapida guida di base all'utilizzo, che potrete comunque consultare ogni volta che rilanciate il software scegliendo la voce Apri il manuale. La prima opzione dell'app si chiama Diamo il via ai lavori! e caricherà le feature predefinite che, all'inizio, comprendono soltanto la costruzione delle strade, che potrete scegliere tra un paio di motivi. La seconda opzione, Servizio di pulizia, serve invece a rimuovere in un attimo tutti gli elementi adiacenti che, eccezion fatta per fiori e alberi, scompariranno e finiranno nel punto di raccolta del Punto Nook.

Come inizio è pochino, ma per aggiornare l'app a questo punto vi servirà tanta pazienza e una discreta quantità di miglia. Recatevi allo Stellomat nel Punto Nook e consultate l'elenco dei contenuti che potete acquistare con le miglia. Innanzitutto troverete otto licenze per costruire altrettante strade, che costano circa 2.000 miglia ciascuna. Una di esse costa un po' di più, 2.300 miglia, e vi permetterà di usare i motivi personalizzati che avete disegnato - o scaricato dal web - e salvato nel vostro Nook Phone.

Le miglia vi serviranno poi per comprare le licenze più importanti di questa app: si chiamano licenza fiumi e laghi e licenza rilievi, costano 6.000 miglia ciascuna e rappresentano effettivamente la tanto agognata terraformazione. Ricordatevi che, una volta dato il via ai lavori, il vostro abitante indosserà l'elmetto di sicurezza e passerà agli strumenti dell'app Modifica isole: potrete comunque impugnare altri strumenti e interagire con l'ambiente, ma per accedere alle funzioni dell'app dovrete premere + e sceglierle nell'apposito menù in sovrimpressione.