Windows 10, enormi problemi per Google Chrome con l'ultimo aggiornamento: come rimediare

Neanche a dirlo, purtroppo l'ultimo aggiornamento di Windows 10 ha portato con sé enormi problemi per le versioni browser web basate su Chromium, su tutte naturalmente Google Chrome. Vediamo dunque come rimediare, e ce n'è bisogno: Google Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo, del resto.

Il più recente aggiornamento di Windows 10 arrivato negli scorsi giorni è stato quello pensato per i sistemi operativi basati basati su Windows 10 1903; in teoria l'update avrebbe dovuto potenziare i web browser basati su Chromium, permettendo loro di lanciare app ed estensioni in un ambiente virtuale separato dal sistema operativo principale. In questo modo, se il download che sta scaricando l'utente possiede codici malevoli, questi ultimi non saranno in grado di infettare Windows 10.

Tutto molto utile in teoria, ma Microsoft ha confermato che l'update contiene anche una vulnerabilità che gli hacker potrebbero sfruttare nel breve periodo, finché non verrà rilasciata una nuova patch correttiva: la stessa permetterebbe di accedere da remoto al PC Windows degli utenti, per provocare gravi danni. In realtà una prima patch è già arrivata nelle scorse ore, è la KB4549951, ma non è riuscita a correggere le problematiche per tutti i sistemi.

Dunque non resta che provvedere come sempre alla rimozione manuale dell'Aggiornamento per Windows 10 incriminato, laddove sia possibile. Vediamo come rimediare, passo passo:

Accedere al Menù Start

Accedere alle Impostazioni del dispositivo

Accedere ad Aggiornamento e sicurezza

Selezionare Visualizza cronologia degli aggiornamenti

Rimuovere l'update incriminato