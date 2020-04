Microsoft Edge è il secondo web browser più utilizzato al mondo

Microsoft Edge è ufficialmente il secondo web browser più utilizzato al mondo: la conferma arriva da Netmarketshare, e il traguardo è stato confermato dai risultati nell'utilizzo dei browser di marzo 2020.

Molti negli ultimi anni hanno considerato Microsoft Edge semplicemente uno strumento per mettere in download Google Chrome, che resta il web browser più utilizzato in assoluto. Questo appellativo scherzoso veniva già utilizzato per Windows Explorer a dire il vero, del quale tuttavia Microsoft Edge viene del resto considerato il successore. Ma passiamo alle percentuali di utilizzo. Attualmente Google Chrome domina il mercato attestandosi in prima posizione, con il 68.50%; al secondo posto c'è Microsoft Edge con il 7,59%. E quest'ultimo ha dunque superato Firefox (7,19%) e Windows Explorer (5,87%).

Può darsi che gran parte della popolarità di Microsoft Edge sia passata per la sua versione mobile negli scorsi anni, dalla quale anche Google Chrome ammette di aver presto spunto e di aver imparato qualcosa. Voi utilizzate Chrome o Edge su PC Windows 10?