Disney+, le novità di aprile 2020

Il debutto di Disney+ in Italia è davvero recentissimo, ed è innegabile che attualmente manchino alcuni prodotti di punta della casa delle idee. Ma il supporto sarà costante e a cadenza mensile, come già confermato in passato: vediamo le novità di Disney+ di aprile 2020, in questo rapido e agile articolo.

Cominciamo dalle serie TV in arrivo su Disney+ ad aprile 2020. Si aggiungeranno al catalogo tutti i prodotti riportati in questo elenco, con i singoli episodi a cadenza settimanale:

Disney Be Our Chef - Magie in Cucina (episodi 102, 103, 104, 105)

Dietro le Quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story (episodi 103, 104, 105, 106)

Disney Matrimoni da Favola (episodi 203, 204, 205, 206)

Elena, Diventerò Presidente (episodi 103, 104, 105, 106)

Encore! (episodi 103, 104, 105, 106)

High School Musical: The Musical: La serie (episodi 103, 104, 105, 106)

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum (episodi 103, 104, 105, 106)

I Perché di Forky (episodi 103, 104, 105, 106)

Star Wars: The Clone Wars (episodi 705, 706, 707, 708, 709, 710)

The Mandalorian (episodio 104, 105, 106, 107)