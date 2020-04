PlatinumGames, l'ultimo annuncio dei Platinum 4 arriverà a breve

PlatinumGames rivelerà a breve l'ultimo annuncio dei Platinum 4, stavolta per davvero: il team di sviluppo giapponese ha pubblicato un post su Twitter per confermarlo.

Dopo il pesce d'aprile di Sol Presta, dunque, lo studio attualmente al lavoro su Bayonetta 3 e diversi altri progetti rivelerà finalmente cosa bolle in pentola. Un nuovo gioco? È l'ipotesi più probabile.

Inutile dire che gli utenti su Twitter chiedono a gran voce novità sul già citato Bayonetta 3, ma immaginiamo che l'annuncio riguarderà qualcosa di del tutto inedito, come già accaduto per Project G.G..

Ad ogni modo, tutte le ipotesi sono sul tavolo e non vediamo l'ora di scoprire in cosa consisterà l'atteso, ultimo annuncio dei Platinum 4.

The #Platinum4 isn't over! Bonus Stage coming soon....https://t.co/GLRQg6RNI8