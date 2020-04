PlatinumGames, il quarto annuncio dei Platinum 4 è Sol Presta, ma è un pesce d'aprile

PlatinumGames è arrivata infine al quarto annuncio dei previsti "Platinum 4", ma a quanto pare si tratta di uno scherzo, come era intuibile anche pensando alla data di oggi: si tratta di Sol Presta, quello che sembra essere una sorta di arcade neoclassico, ma che è in verità un pesce d'aprile.

D'altra parte, già il fatto di aver previsto il quarto annuncio per il primo aprile sembrava alquanto esplicito sulle intenzioni del team. Lo scherzo è poi praticamente esplicito fin dal trailer di presentazione, che comunque risulta alquanto interessante, almeno dal punto di vista stilistico.

Secondo quanto riferito, Sol Presta è il nuovo capitolo nella serie di sparatutto che risale ai primi anni 80, con riferimento a Moon Cresta e Terra Cresta, due titoli effettivamente usciti in sala giochi all'epoca e che hanno visto un ritorno sul mercato nel 2014 in forma digitale da parte di Hamster su PS4 e Nintendo Switch.

Hideki Kamiya ha spiegato qualcosa di più su questa particolare iniziativa, ovviamente attraverso Twitter: "Quest'anno ci siamo impegnati per il pesce d'aprile. Stiamo attraversando un periodo duro, quindi, come specialista nell'intrattenimento volevo farvi sorridere. Ringrazio Hamster Corp. che ha collaborato con noi per questo scherzo. Io seguo due regoli in questi casi: la prima è che dev'essere chiaro che si tratta di uno scherzo, la seconda è che dev'essere qualcosa in grado di non deludere nessuno nello scoprire che non è reale".

Dal punto di vista del recupero di stili e ambientazioni tipiche degli arcade anni 80, il lavoro svolto da PlatinumGames in collaborazione con Hamster è davvero interessante, come dimostra il video riportato qui sotto.

Dopo la presentazione di The Wonderful 101 Remastered, Project GG e del nuovo team di sviluppo forse per il quarto annuncio ci si aspettava roba molto più sostanziosa, ma non è detto che non ci sia ancora qualcosa in serbo da parte del team nipponico.