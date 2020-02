PlatinumGames, terzo annuncio: creato un nuovo studio a Tokyo, si occuperà di nuovi progetti

PlatinumGames continua con la sua annata piena di novità, in questo caso con l'apertura di un nuovo studio interno ma con nuovi uffici e base a Tokyo, che farà da hub per lo sviluppo e il coordinamento anche dei progetti esterni, visto che la compagnia si appresta ad essere anche publisher.



Un investimento importante per PlatinumGames, probabilmente derivato anche dalla sostanziosa immissione di fondi da parte di Tencent, che ha consentito al team di diventare completamente indipendente dal punto di vista creativo e di puntare anche al publishing.



L'idea è di sfruttare lo studio di Tokyo per sviluppare anche nuovi progetti, giochi che non sono stati toccati prima dalla produzione storica di PlatinumGames e andare dunque ad esplorare nuovi ambiti espandendo anche il pubblico potenziale. Tra i progetti previsti da parte del nuovo team ci sono anche i giochi come servizio, che rappresentano una notevole novità per la squadra nipponica, finora rimasta a debita distanza da questa tendenza del mercato videoludico, proponendo invece giochi di fattura decisamente più tradizionale.



Per giochi come servizio si intendono i Games as a Service (GaaS) o Live Service Games, dunque titoli che si basano su un supporto costante e su forti componenti multiplayer online, che possono avere anche accesso gratuito ma contengono magari micro-transazioni o altri sistemi di monetizzazione.



Non si tratterà comunque solo di questo, PlatinumGames Tokyo dovrà fare da hub centrale per tutti i progetti in sviluppo all'interno dei diversi studi, il tutto sotto la guida del CEO Kenichi Sato e dello studio head Atsushi Inaba.



Questo era dunque il terzo annuncio previsto da parte di PlatinumGames all'interno del progetto Platinum4, presentato anche da un sito ufficiale dedicato all'iniziativa. Il primo è stato The Wonderful 101: Remastered, il secondo, avvenuto ieri, ha presentato Project GG e ora manca soltanto il quarto, che continuando a questo ritmo dovrebbe emergere tra non molto.