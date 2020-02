Temtem arriva su console, il simil Pokémon di Cream diventerà multipiattaforma nel 2021

Temtem si è rivelato essere già un grande successo su PC, ma il programma è di fargli fare il grande passo e farlo diventare multipiattaforma in futuro, con l'arrivo anche su console previsto per il prossimo anno.



Il team indie Crema ha infatti svelato che l'idea è di portare Temtem su console all'inizio del 2021, come riferito all'interno della roadmap a lungo termine per il gioco. Temtem ha già raggiunto 500.000 copie su PC a pochi giorni dal lancio su Steam, dunque è comprensibile che gli sviluppatori vogliano continuare a puntarci e investirci anche per il futuro non proprio prossimo.



Si parla dunque già di un arrivo su console agli inizi del 2021, che a quel punto coinvolgerà probabilmente anche PS5 e Xbox Series X. Nel frattempo, l'espansione dei contenuti dovrebbe portare due nuove isole nel mondo di gioco, 50 nuovi Temtem e varie altre caratteristiche di gioco, come il matchmaking classificato, la creazione di case per i giocatori, la chat interna e nuovi emote.



A partire dall'inverno 2020, il team ha intenzione di inserire la nuova isola chiamata Arbury con 30 nuovi Temtem, un secondo Temtem mitologico, guerre tra Clud Dojo, una Trading House e aggiornamenti alle modalità matchmaking classificato e Spettatore.



Per la primavera del 2021, Crema ha intenzione di far arrivare il gioco su console, dunque, con l'arrivo anche di un'isola End Game, quest giornaliere e settimanali, un sistema di Battle Replay e un negozio dedicato agli elementi cosmetici. Poi, nell'estate 2021, arriverà anche la modalità di gioco Nuzlocke, che inserisce sostanzialmente un livello particolarmente difficile, altre creature rare, un Arcade Bar, Draft PvP e un Battle Pass per gli elementi cosmetici.



Se volete saperne qualcosa di più su Temtem, vi invitiamo a leggere il nostro provato da parte di Simone Pettine.