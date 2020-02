Pokémon Spada e Scudo, Mewtwo è ora disponibile nei Raid

Il Pokémon Day 2020 è attualmente in corso, e i suoi effetti sono evidenti sia su Pokémon GO che su Pokémon Spada e Scudo, i più recenti titoli della serie principale disponibili in esclusiva su Nintendo Switch. Sapete, ad esempio, che ora in questi ultimi potrete incontrare Mewtwo, il Pokémon Leggendario della prima generazione di Kanto?

Avete capito bene, Mewtwo è ora disponibile nei Raid delle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo, e vi resterà da oggi 27 febbraio 2020 fino al prossimo 2 marzo 2020 (alle ore 00:59 dello stesso). Ora, la brutta notizia è che non potete catturare Mewtwo, per una scelta forse discutibile da parte degli sviluppatori. Però comunque otterrete, vincendo lo scontro, un gran numero di premi: Granpepita, Caramelle, Capsula Abilità, Tappo d'argento, PP-MAX, Assorbisfera, Tossicsfera e Fiammosfera tra i più interessanti. Sono ovviamente strumenti per potenziare la propria squadra di mostriciattoli tascabili.

Vi lasciamo al trailer di Mewtwo su Pokémon Spada e Scudo, e ad un'altra notizia interessante: anche gli starter di Kanto e Pikachu saranno disponibili da Raid su Nintendo Switch. E questi ultimi, stando alle più recenti informazioni, sono anche catturabili.