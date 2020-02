Fortnite, Epic Games a gennaio registrerà i guadagni più bassi dal novembre 2017

Epic Games a gennaio 2020 registrerà i guadagni più bassi mai prodotti da Fortnite da tre anni a questa parte. L'ultima volta che il battle royale aveva registrato questi numeri era nel novembre 2017. Lo rivelano i dati di SuperData.



Dopo aver raggiunto il picco di popolarità con il termine della stagione 1 e tutto il mondo che si era fermato a guardare un buco nero virtuale, i numeri di Fortnite hanno cominciato a precipitare.



Secondo i numeri SuperData di Nielsen, a gennaio 2020 Fortnite registrerà i ricavi più bassi dal novembre del 2017, ovvero quelli registrati nel terzo mese di vita. Anche se non si sa ancora precisamente di quanti milioni di dollari stiamo parlando, sappiamo che a novembre 2017 il gioco registrò circa 55 milioni di dollari. Quindi non stiamo parlando di bruscolini, ma cifre assolutamente distanti dai 372,2 milioni di dollari registrati nel dicembre 2018. SuperData stima che il gioco abbia perso circa 100 milioni di introiti dal settembre 2019.



Nonostante il declino, Fortnite resta di gran lunga il prodotto più remunertivo di Epic Games. Nel 2019 il produttore del celebre engine ha guadagnato 1,8 miliardi di dollari, il più alto profitto registrato nell'industria. Numeri impressionanti, ma anche in questo caso in calo del 25% rispetto all'anno passato.



Il calo dei proventi potrebbe, quindi, non solo influenzare lo sviluppo del battle royale, ma anche rallentare la crescita dell'Epic Games Store e delle vantaggiose offerte che sta facendo per strappare quote di mercato a Steam. Come per esempio la politica dei giochi gratuiti.