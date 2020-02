TIM: la rimodulazione di 1,99 euro slitta di alcuni giorni, i dettagli

TIM aveva annunciato per la giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, l'entrata in vigore di una nuova rimodulazione da 1,99 euro per alcune tariffe base a consumo. Invece, a quanto pare, slitta di alcuni giorni: vediamo i dettagli del caso.

Nelle ultime ore TIM ha inviato una rettifica sul sito web ufficiale e ai propri clienti: la rimodulazione già annunciata entrerà in vigore non più oggi 27 febbraio 2020 ma a partire da questo sabato 29 febbraio 2020, con uno slittamento e ritardo di due giorni. Ne consegue che cambia così anche il termine ultimo per esercitare il proprio diritto di recesso, ora valido fino alla giornata di domani 28 febbraio 2020.

E veniamo anche ai dettagli della rimodulazione in questione: la stessa coinvolge alcuni piani base a consumo non più in commercio, che vedranno così un rincaro mensile di 1,99 euro (IVA inclusa). Il rincaro entrerà in vigore, però, solo in assenza di un'offerta con almeno minuti o GIGA sulla SIM TIM.