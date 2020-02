Temtem: vendite per 500.000 copie su PC, ecco le statistiche del gioco finora

Temtem ha totalizzato vendite per oltre 500.000 copie su PC: lo ha annunciato il team di sviluppo, Crema, pubblicando contestualmente le statistiche del gioco con una serie di infografiche.



"Il publisher Humble Bundle e lo sviluppatore Crema sono lieti di annunciare che Temtem ha ufficialmente superato il traguardo delle 500.000 copie vendute", recita il comunicato.



"Per celebrare l'evento, il team ha creato alcune infografiche al fine di evidenziare alcuni dei trend preferiti dalla community. Inoltre gli autori annunceranno presto la roadmap dei contenuti che ci porterà alla versione 1.0 del gioco il prossimo anno e oltre."



"Temtem è un MMO basato sulle creature collezionabili e ispirato a Pokémon, che consente ai giocatori di esplorare un vasto mondo insieme ai propri amici e farsene di nuovi lungo il cammino."



Temtem è attualmente disponibile su PC via Steam in Accesso Anticipato, ma il team di sviluppo conta di portare il gioco anche su console.