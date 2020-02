Apex Legends, la mappa Canyon dei Re torna questo fine settimana

Apex Legends vedrà il ritorno della mappa originale, Canyon dei Re, per questo fine settimana: sarà possibile giocarci da oggi a lunedì 24 febbraio.



Sostituita all'inizio della Stagione 3 di Apex Legends con la nuova ambientazione Confini del Mondo, la mappa è stata per diversi mesi un punto di riferimento per i giocatori del battle royale targato Respawn Entertainment.



Non è la prima volta che il Canyon dei Re fa il proprio ritorno, ma in precedenza si è trattato di versioni alternative dello scenario, ad esempio in notturna. Ad ogni modo, rivedremo la mappa anche in futuro.



Gli sviluppatori di Apex Legends hanno infatti rivelato che l'ambientazione originale sarà presente anche nella Stagione 4, all'interno delle modalità classificate, dal 24 marzo al 5 maggio.





We're going back to where it all started. 😎



Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World's Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX — Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020