PlayStation Store: sconti "A tutto Giappone" su centinaia di giochi PS4 nipponici

Su PlayStation Store è partita un'altra interessante iniziativa di sconti sui giochi PS4, in questo caso per quanto riguarda le produzioni nipponiche grazie alla nuova promozione "A tutto Giappone", valida da oggi fino al 7 marzo 2020.



Si tratta di una quantità di giochi immane, con sconti che arrivano oltre l'80% rispetto al prezzo originale. È dunque un'ottima occasione per dedicarsi allo shopping, visto che tra le produzioni nipponiche ci sono sicuramente alcuni dei migliori giochi PS4 disponibili sulla console Sony.



Gli sconti riguardano peraltro anche una selezione di titoli PS3 e PS Vita ma sono i giochi PS4 a coprire la fetta più grande in questo caso, con centinaia di titoli scontati. Per trovare l'elenco completo dei giochi a sconto vi rimandiamo alle pagine ufficiali del sito di PlayStation Store, mentre segnaliamo qua sotto alcuni dei giochi più interessanti:

Resident Evil 2 - 19,99 euro (-50%)

NieR Automata - 19,99 euro (-50%)

Monster Hunter: World - 14,99 euro (-50%)

Devil May Cry 5 - 19,99 euro (-50%)

Kingdom Hearts III - 20,99 euro (-70%)

Pacchetto Kingdom Hearts All-In-One - 32,99 euro (-70%)

Dragon Ball FighterZ - 17,49 euro (-75%)

Tekken 7 - 9,99 euro (-80%)

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom - 9,99 euro (-85%)

Persona 5 - 13,99 euro (-80%)

Final Fantasy XV Royal Edition - 17,49 euro (-50%)

Catherine: Full Body - 24,99 euro (-58%)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age - 29,99 euro (-50%)