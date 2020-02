Nioh 2 e Coronavirus: cancellato un evento a Osaka per paura del contagio

Anche Nioh 2 paga a causa del Coronavirus: Koei Tecmo ha cancellato un evento che si sarebbe dovuto tenere a Osaka, in Giappone, per paura del contagio.



Si trattava in questo caso di un store experience meeting, un incontro organizzato presso un importante rivenditore per consentire agli utenti di provare l'esperienza di Nioh 2 prima del lancio.



A quanto pare la cancellazione dell'evento è avvenuta in accordo con le disposizioni della Prefettura di Osaka, che sta prestando particolare attenzione nei confronti dell'epidemia anche per via dell'alto tasso di turisti cinesi presenti sul territorio.



Fortunatamente la situazione non avrà conseguenze sull'uscita di Nioh 2, fissata al 13 marzo su PS4: il gioco è entrato in fase gold alcuni giorni fa, dunque non dovrebbero esserci ritardi nella distribuzione.



Ambientato prima degli eventi del capitolo originale, Nioh 2 ci riporterà nell'inquietante Giappone feudale invaso dai demoni, mettendoci stavolta nei panni di un guerriero metà umano e metà Oni.