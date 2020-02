Nioh 2 è entrato in fase gold, annuncia Koei Tecmo: uscita senza ritardi

Nioh 2 è entrato in fase gold: lo ha annunciato Koei Tecmo, confermando dunque che il gioco non subirà ritardi rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata al 13 marzo su PS4.



Team Ninja ha dunque completato lo sviluppo di Nioh 2, secondo episodio dell'ottima serie in stile soulslike ma in realtà prequel rispetto agli eventi narrati nel primo capitolo.



Protagonista del gioco non è in questo caso il samurai occidentale William Adams, bensì un personaggio che dovremo creare utilizzando un editor e che nasconde un terribile segreto: è per metà uomo e metà Oni.



Questa peculiarità rappresenta una delle novità più interessanti di Nioh 2, visto che potremo sbloccare una serie di trasformazioni demoniache che ci permetteranno di godere di capacità speciali per un determinato periodo di tempo.



Naturalmente nella campagna del nuovo episodio troveremo anche nemici inediti, armi extra e lo stesso, spietato grado di sfida che caratterizza questo genere di esperienze action RPG.