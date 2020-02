Windows 10, tema di Windows 98 creato da un utente: le immagini

D'accordo, nel 2020 c'è ancora chi preferisce Windows 7 a Windows 10: ma sapevate che una ristretta cerchia di cultori è ancora legata addirittura a Windows 98? Per questo motivo, un utente su Reddit ha creato un suo tema da impostare al proprio PC Windows più recente.

Stiamo parlando di un tema di Windows 98 per Windows 10 (che non ne corregge il problema della funzione Ricerca, purtroppo), insomma: una modifica estetica per il proprio desktop, per le sue icone, persino per i suoni di finestre e altre chicche varie. Se ne è occupato l'utente Reddit WunJZ: il lavoro non è ancora perfetto, ma di certo molto efficace come vedrete dall'immagine qui di seguito riportata.

Tra i dettagli che vale la pena notare in questo tema di Windows 98 per Windows 10: il File Manager dal look datato, Space Cadet 3D Pinball nella sua bella finestra a schermo, la home page iniziale di Google nel browser. Serve altro, per un pizzico di nostalgia? L'utente ha già confermato che continuerà a lavorare per migliorare il tema in ogni più piccolo particolare, utilizzando Windowsblinds e SkinStudio.