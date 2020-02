Fortnite: Kottha ed Ex nel negozio del 12 febbraio 2020

Il negozio di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato, e anche oggi 12 febbraio 2020 arrivano dei contenuti inediti a tema San Valentino 2020: probabilmente gli ultimi, se escludiamo quelli previsti per domani, ma non è detta l'ultima parola. Vediamo dunque contenuti, dettagli e prezzi dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 12 febbraio 2020 troverete le Skin Kottha ed EX: sono due costumi proposti a 800 V-buck, appena 8 euro al cambio, il prezzo più basso di sempre. Non dovrete neppure spendere altro denaro per strumenti aggiuntivi o set vari; segnaliamo che nel negozio di oggi torna anche il dorso decorativo Germoglio di sole, acquistabile singolarmente a 200 V-buck, circa 2 euro al cambio. E infine i balletti in evidenza sono Contagioso e Segnapunti.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 12 febbraio 2020, con rispettivi prezzi.Vi ricordiamo che le sfide Amore e Guerra sono già disponibili per il completamento.

Kottha (Costume) - 800 V-buck

EX (Costume) - 800 V-buck

Artigliere Lucente (Costume) - 1500 V-buck

Tenero difensore (Costume) - 1500 V-buck

Punto intermedio (Costume) - 1200 V-buck

Germoglio di sole (Dorso decorativo) - 200 V-buck

Ghiacciolo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Contagioso (Emote) - 500 V-buck

Segnapunti (Emote) - 200 V-buck