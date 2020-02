The Last of Us 2, Naughty Dog dice che i lavori sul gioco sono quasi terminati

The Last of Us 2 è quasi completo: stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, Naughty Dog, i lavori sono praticamente giunti al termine e mancano solo gli ultimi tocchi.



"Siamo entusiasti di comunicare che ci troviamo nelle fasi finali della produzione e stiamo apportando gli ultimi tocchi a The Last of Us: Parte II mentre leggete queste righe", ha scritto lo studio in una nota.



"La conclusione della fase di sviluppo ci fa compiere un enorme passo verso il lancio del gioco. Sappiamo che siete stati molto pazienti negli ultimi anni, dunque è fantastico per noi vedere il gioco assumere la propria forma finale e sapere che a breve arriverà fra le vostre mani."



È stata in effetti proprio l'esigenza di apportare questi tocchi finali a determinare il rinvio di The Last of Us 2, che sarebbe dovuto approdare nei negozi tre mesi prima rispetto alla data del 29 maggio.



I fan delle produzioni Naughty Dog sono tuttavia perfettamente consapevoli di quanta cura e attenzione il team riponga nei propri progetti, dunque ben venga una maggiore attesa a fronte della qualità che questi sviluppatori sono soliti offrire.