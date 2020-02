The Last of Us 2, nuovo tema dinamico per PS4 disponibile

Sony ha rilasciato un nuovo tema dinamico di The Last of Us 2 per PS4 , scaricabile gratuitamente dal PSN. Si tratta di una delle tante novità emerse oggi sul gioco di Naughty Dog. Qui di seguito trovate il codice per scaricare il tema. Spirerà l'11 febbraio 2021, quindi avete tantissimo tempo per riscattarlo. Oltre a ciò, in fondo alla notizia trovate riportati i due artwork inediti di The Last of Us 2 pubblicati dal publisher giapponese sempre oggi. Stando alla descrizione ufficiali, rappresentano le due facce dell' avventura di Ellie : la pace e la serenità che lasciano il posto al desiderio di vendetta. Codici del nuovo tema dinamico di The Last of Us 2:



Se siete in attesa di The Last of Us 2, perché non date uno sguardo alla statua di Ellie con il Machete mostrata proprio oggi? In un'altra notizia abbiamo riportato che The Last of Us 2 sarà giocabile al PAX East 2020. Naughty Dog e Sony porteranno una demo del gioco in fiera. I visitatori potranno provare una delle zone iniziali. Sempre oggi abbiamo riportato di un poster amatoriale dedicato alla serie The Last of Us piaciuto così tanto agli sviluppatori da averlo condiviso sui social network. Infine, se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di The Last of Us 2 scritto da Francesco Serino.



Qui di seguito potete vedere i due nuovi artwork di The Last of Us 2 pubblicati oggi sul PlayStation Blog:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 29 maggio 2020, in esclusiva per PS4.