Outriders anche per PS5 e Xbox Series X, rimandato a fine 2020

Square Enix e People Can Fly hanno annunciato che lo sparatutto in prima persona Outriders è stato rimandato alla fine del 2020, ma uscirà anche per PS5 e Xbox Series X. Se ricordate era stato svelato all'E3 2019 per PC, Xbox One e PS4, con il lancio previsto per la prossima estate. Immaginiamo che da qui in poi molti titoli non ancora usciti diventeranno cross gen, dato l'avvicinarsi delle due nuove console. Certo, i mesi che ci separano da PS5 e Xbox Series X rischiano di essere decisamente deboli in termini di uscite, ma sopravvivremo.



Oltre all'annuncio delle nuove piattaforme e del rinvio, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Outriders, che trovate in testa alla notizia. Si tratta sostanzialmente di un montaggio di sequenze filmate. Per vedere il gameplay vero e proprio di questo sparatutto cooperativo bisogna attendere il 13 febbraio alle ore 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET, come annunciato dal publisher stesso. All'evento parteciperanno il game director Bartek Kmita, il lead writer Joshua Rubin e l'host Malik Forte.



In realtà alcuni frammenti di gameplay di Outriders sono già emersi dal coverage esclusivo di Game Informer. Li potete vedere nel filmato in fondo alla notizia. Peccato che non sia specificato quale versione sia stata usata per registrarli.



Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco, tratta dalla sua pagina Steam:

OUTRIDERS è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato.

Mentre l'umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un'incredibile avventura su questo pianeta ostile.

Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, ti lascerai i bassifondi e le baraccopoli della prima città alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale.

Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, OUTRIDERS offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione: People Can Fly.