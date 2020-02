Dreams, vediamo il trailer di lancio in italiano

Sony e Media Molecule hanno rilasciato il trailer di lancio di Dreams, il gioco / tool di sviluppo per PS4 in uscita a San Valentino. Chi ha acquistato la versione Accesso Anticipato del gioco può scaricare da oggi la versione definitiva, con tutti i contenuti extra già realizzati dagli utenti.



Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete il nostro recentissimo provato di Dreams, in cui Umberto Moioli ha scritto:

Mancano pochissimi giorni al lancio di Dreams e torneremo a parlarne estensivamente, tirando anche una riga sul lavoro fatto da Media Molecule. Per ora possiamo che elogiare il lavoro fatto per creare un editor tanto completo quanto accessibile, accompagnato da un gran numero di strumenti utili a costruirci una community attorno. Il Sogno di Art, l'avventura realizzata dal team di sviluppo in prima persona, si inserisce in questo pacchetto come una piccola e deliziosa aggiunta, che tale è destinata a rimanere.



Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Dreams è stata fissata al 14 febbraio 2020, in esclusiva per PS4. Si è parlato anche di una versione PC, ma ancora non se n'è saputo nulla.