Bayonetta e Vanquish, festeggiate insieme a noi dal vivo i dieci anni dei due giochi di PlatinumGames

Bayonetta e Vanquish compiono dieci anni! Bisogna festeggiare. Che ne dite di farlo insieme a noi nel corso di un evento che si svolgere il 18 febbraio 2020 a Milano? Se la risposta è che non vedete l'ora di conoscerci, allora siete nel posto giusto. Non giusto come lo sarebbe lo studio di uno psicologo, ma abbastanza giusto.



Tutto quello che dovete fare è stupirci! No, non dovete spedirci le vostre foto di quando dormite nudi insieme ai vostri videogiochi del cuore, ma dovete convincerci che voi siete la scelta giusta, spiegandocelo nei commenti. Roba tipo "Perché scegliere me? Perché conosco i vostri indirizzi e vi assicuro che non volete avere una mia visita a breve" andrà benissimo. Spetterà quindi a noi della redazione scegliere quattro fortunati che potranno servirci gli aperit... che parteciperanno all'evento!