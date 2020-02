One Piece, Katakuri protagonista di un cosplay tutto al femminile

One Piece, l'anime e manga di Eiichiro Oda, continua ad ispirare tanti artisti, cosplayer compresi. Oggi vi mostriamo una cosplayer che ha deciso di interpretare, in chiave femminile, uno dei personaggi più apprezzati dell'arco narrativo di Whole Cake Island... cioè il potente Katakuri.

Ma Katakuri di One Piece è un nemico tutto al maschile, potreste obiettare voi; questo non è di certo un problema per una cosplayer ambiziosa e dalla volontà salda. Zeilia-cosplay ha quindi realizzato il suo cosplay di Katakuri al femminile, molto elaborato dal punto di vista dell'adattamento e dei vari dettagli. Su Instagram ha ottenuto un riscontro non eccezionale, ma comunque significativo: ve lo proponiamo, così che possiate apprezzarlo (o volendo, criticarlo) anche voi.

Prima di salutarci ricordiamo almeno che, dopo l'arco narrativo di Whole Cake Island, manga e anime di One Piece (di Eiichiro Oda) si stanno ora soffermando sull'Arco Narrativo di Wano, che a detta dell'autore stesso sarà molto importante per comprendere il finale dell'intera opera.