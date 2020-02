Xbox Game Pass, World of Horror disponibile a sorpresa su PC

Xbox Game Pass ha visto l'aggiunta a sorpresa su PC di World of Horror, l'originale e inquietante avventura sviluppata dal team indipendente panstasz.



Disponibile gratuitamente per gli abbonati, World of Horror non rientrava nella lista dei titoli annunciati qualche giorno fa, ma si tratta senza dubbio di una new entry gradita per gli utenti.



Parliamo infatti di una produzione ispirata alle opere di H.P. Lovecraft e Junji Ito, caratterizzata da un'estetica affascinante che miscela pixel art e tonalità di grigio.



Il nostro Simone Pettine è stato piuttosto chiaro nella recensione di World of Horror: "Se amate le atmosfere di Lovecraft e Junji Ito, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se avete nostalgia delle prime avventure su PC Macintosh, quelle a base di esplorazione e frasi da leggere che riassumono lo svolgimento della vicenda, World of Horror è un titolo che va acquistato", ha scritto.



"Se amate la grafica 1-bit old school e la colonna sonora chiptune d'altri tempi, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se vi piace l'investigativo che si mescola ad un sistema di combattimento sufficientemente strategico e ad una generale componente GDR, World of Horror è un titolo che va acquistato."



"Se il livello di difficoltà non vi spaventa, e amate addentrarvi nel japan horror e negli abissi della follia cosmica... va bene, avete capito. E se non siete ancora convinti, andate a recuperare qualche video. Perché sì, World of Horror è un titolo che va acquistato."