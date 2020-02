World of Horror, la recensione

La nostra recensione di World of Horror su PC arriva proprio a ridosso dell'uscita ufficiale del gioco di panstasz, prevista per domani 20 febbraio 2020. Se non avete ancora punti di riferimento sul gioco (male) vi invitiamo quantomeno a leggere il nostro provato di World of Horror su PC , risalente al mese scorso. La versione che abbiamo provato in anticipo è quella completa e definitiva del titolo, con due premesse importanti. La prima: attualmente sono presenti le sole lingue inglese e giapponese, ma gli sviluppatori hanno promesso altre traduzioni nei prossimi mesi (speriamo anche in italiano); la seconda: World of Horror su PC supporterà le mod per personalizzare ancora di più nemici, protagonisti e oggetti delle proprie partite, ma anche queste arriveranno in un secondo momento. Premesso ciò, la discesa nell'orrore ci ha convinto appieno.

Trama e modalità di gioco

Ora che abbiamo finalmente potuto provare World of Horror su PC nella sua versione completa, possiamo anche informarvi circa tutti i dettagli della trama, storia e modalità di gioco principale. Non preoccupatevi, non ci sarà alcuno spoiler nella nostra recensione: semplicemente vogliamo farvi capire quanti contenuti avrete tra le mani, una volta spesi i circa 13 euro che lo sviluppatore dovrebbe richiedere su Steam in Italia. Come ricorderete, la demo presentava un solo protagonista con una brevissima storia: era l'episodio Spine-Chilling Story of School Scissors. Bene: nella versione completa di World of Horror lo ritroverete come sorta di tutorial, contraddistinto dalla difficoltà "facile".

Effettivamente il menù di gioco principale non è dei più intelligenti e funzionali visti negli ultimi anni, ma comunque con appena quattro voci riduce al minimo il rischio di errore (il disordine, ad essere onesti, è un pericolo in cui World of Horror incorre fin troppo spesso con i suoi menù). Quella a cui dovreste puntare sin da subito è la seconda opzione, cioè Extracurricular Activity. Perché è proprio questa, l'avventura principale di World of Horror, con la sua bella protagonista impegnata in cinque diversi casi investigativi nei dintorni della città di mare maledetta.

La stanza principale dell'eroina funge da hub di gioco: lei assieme alla città intera cambieranno in base alle scelte effettuate nei singoli capitoli (che coincidono con gli altri cinque casi investigativi), fino al finale definitivo. Ogni capitolo focalizza l'attenzione su determinate situazioni e nemici, ma tutto è collegato con il contesto; ogni episodio inoltre presenta almeno due finali, che influiscono con il proseguo dell'avventura principale. Tutto appare calcolato nei minimi dettagli, per quello che è un vero e proprio tributo alle opere di Lovecraft e Junji Ito, con aggiunte del tutto personali e originali dello sviluppatori, vero e proprio cultore della materia in questione.

Vale la pena notare come, una volta portata a termine l'intera storia, il giocatore possa comunque ripiegare su altre due modalità di gioco: Quick Play e un'ultima opzione completamente personalizzabile. Ora, nel "Gioco Rapido" vivrete situazioni generate in modo completamente casuale: obiettivi casuali, nemici casuali, protagonisti casuali e oggetti di gioco/armi casuali. Ogni esperienza sarà dunque diversa dalla precedente; questa offerta torna anche nell'opzione nota come Costomize the Playthrough, dove sarete voi a stabilire le regole del gioco. Una sorta di editor folle (perché nella follia World of Horror sconfina spesso e volentieri), che chissà, in futuro potrebbe anche essere arricchito ulteriormente.