Huawei vuole le app di Google su AppGallery: ci riuscirà?

La vicenda legata al ban di Huawei negli Stati Uniti è ormai ben nota: la società cinese non potrà più utilizzare app e servizi Google si suoi nuovi smartphone, e questo l'ha portata a realizzare AppGallery, un nuovo store digitali che si è già dimostrato in grado di competere contro il Google Play Store e l'App Store. Ma non basta: Huawei vuole le app di Google.

Questo, almeno, è quanto emerso nelle ultime ore. Eric Xu di Huawei ha rilasciato una breve dichiarazione alla CNBC, confermando come Huawei abbia perso almeno 10 miliardi come conseguenza del ban inferto dagli Stati Uniti. Il problema è legato alle app e ai servizi di Google, la cui mancanza non viene tanto avvertita in Cina, quanto in tutti gli altri paesi del mondo in cui vengono ampiamente venduti gli smartphone di Huawei. "Speriamo che i servizi di Google possano essere disponibili attraverso la nostra AppGallery, così come lo sono ad esempio tramite l'App Store di Apple".

Una dichiarazione ben precisa dunque, Huawei vuole app e servizi di Google sul nuovo store digitale AppGallery. Ma ci riuscirà? Google attualmente non si è pronunciata sulla questione, tuttavia non è detto che il suo materiale debba essere presente automaticamente su ogni store digitale per android. L'Amazon App Store, giusto per citarne uno, non presenta infatti app o servizi di Mountain View.