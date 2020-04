Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 3/4/2020

Le offerte Amazon di questa settimana ricca di tecnologia continuano con un ottimo bundle Xbox One X di nuovo al prezzo più basso e con un prezzo niente male per gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3. Tornano inoltre in campo l'iPhone 11 Pro Max e l'iPhone 11 liscio, entrambi nella versione da 256GB. Buoni inoltre gli sconti su alcuni monitor, sia da gioco che da lavoro, in buona parte caratterizzati dal formati ultrawide 21:9.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.